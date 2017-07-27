В Брянске угнали Audi A5: владелец просит о помощи
Владелец угнанной в Брянске Audi A5 просит откликнуться возможных свидетелей преступления.
По словам хозяина машины Владимира Новикова, угон был совершен в ночь на 27 июля. Черная Audi была припаркована у дома № 4 по улице Брянского Фронта в Советском районе.
«Если кто-нибудь видел или владеет какой-либо информацией, прошу сообщить по номеру +7 (953) 286-22-22 или же в личные сообщения!» – обратился Владимир Новиков к брянцам в соцсетях.
Новости регионов
27 Июля, 2017
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