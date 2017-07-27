На Центральном пляже в Бежице утонул подросток – очевидцы
В Бежицком районе Брянска подросток утонул в Десне.
Об этом в соцсетях рассказали очевидцы трагедии. По их словам, погибшему около 16 лет. Якобы он нырял с труб на Центральном пляже Бежицы и в результате погиб.
Очевидцы вызвали спасателей, полицейских и медиков. Тело достали из воды, однако спасти жизнь подростка не удалось.
Официальной информации о случившемся пока не поступало.
Новости регионов
27 Июля, 2017
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