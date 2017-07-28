МЧС: из Десны в Брянске поднято тело молодого человека

В региональном ГУ МЧС прокомментировали трагическое происшествие на Центральном пляже в Бежицком районе Брянска.

Напомним, очевидцы рассказали о том, что днем 27 июля в Десне утонул подросток.

«В Брянске из Десны в необорудованном для купания месте поднято тело молодого человека. Обстоятельства и причина гибели устанавливаются», – сообщили в ГУ МЧС по Брянской области.

На месте (на фото МЧС) работали 11 человек: водолазы, полицейские, медики скорой помощи, психолог. Было задействовано шесть единиц техники.