МЧС: из Десны в Брянске поднято тело молодого человека
В региональном ГУ МЧС прокомментировали трагическое происшествие на Центральном пляже в Бежицком районе Брянска.
Напомним, очевидцы рассказали о том, что днем 27 июля в Десне утонул подросток.
«В Брянске из Десны в необорудованном для купания месте поднято тело молодого человека. Обстоятельства и причина гибели устанавливаются», – сообщили в ГУ МЧС по Брянской области.
На месте (на фото МЧС) работали 11 человек: водолазы, полицейские, медики скорой помощи, психолог. Было задействовано шесть единиц техники.
Новости регионов
28 Июля, 2017
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