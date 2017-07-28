В Фокинском районе Брянска обезвредили 152-миллиметровый артснаряд

Площадь Желябова в областном центре будет закрыта для проезда автомобилей с 27 июля по 15 сентября, об этом сообщила пресс-служба администрации города Смоленска.

Авария на водопроводной линии произошла в Ленинском районе областного центра 27 июля, об этом сообщили местные жители.

Две машины столкнулись на Рославльском шоссе в областном центре 27 июля, об этом сообщила группа «Drive 2 Смоленск» в соцсети.

Водиетль машины Лада получил телесные повреждения после аварии, случившейся в Рославле на улице Карла Маркса 27 июля, об этом сообщила пресс-служба ГУ регионального МЧС.

Полиция Починковского района задержала 68-летнего мужчину, подозреваемого в незаконной вырубке деревьев, об этом сообщила пресс-служба УМВД региона.

Сафоновская полиция завела уголовное дело на двоих местных жителей 28 и 29 лет, подозреваемых в краже груза из транспорта водителя-дальнобойщика, об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

На месте работала группа спецработ Брянского пожарно-спасательного центра. В результате снаряд изъяли и обезвредили.

По информации областного ГУ МЧС, в Фокинском районе находился 152-миллиметровый артиллерийский снаряд. О месте нахождения снаряда в МЧС не сообщают.

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