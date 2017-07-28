Пропавшего 41-летнего брянца Сергея Ересина нашли в больнице
В Брянске успешно завершились поиски 41-летнего Сергея Ересина.
Напомним, дезориентированный мужчина, нуждающийся в медицинской помощи, пропал 22 июля. Его искали полицейские и волонтеры.
Вечером 27 июля в отряде «Лиза Алерт» сообщили, что Сергей Ересин найден.
«Найден. Жив. Спасибо всем, кто помогал распространять информацию», – говорится в сообщении отряда.
По данным «Лизы Алерт», мужчина находился в больнице.
Новости регионов
28 Июля, 2017
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