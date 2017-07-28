На улице Олега Кошевого в Брянске пенсионер на «ВАЗе» въехал в столб

76-летний водитель «ВАЗа» получил тяжелые травмы, протаранив столб в Фокинском районе Брянска.

ДТП произошло 27 июля около 13.20 у дома № 42 по улице Олега Кошевого, сообщили в городском ОГИБДД. Пожилой водитель «ВАЗ-21070» ехал в сторону улицы Снежетьской. Не справившись с управлением, он врезался в электроопору с правой стороны по ходу движения машины.

Пенсионера госпитализировали в областную больницу с переломами грудины и ребер с обеих сторон.

По факту ДТП возбуждено административное расследование.