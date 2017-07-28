В Брянске банда угнала такси и снесла остановку: ранены двое
Два человека пострадали во время ночного угона машины такси в Бежицком районе Брянска.
По данным городского ОГИБДД, ДТП произошло 27 июля около 22.40 у дома № 87 по улице Ульянова. Водитель Renault Logan, чья личность пока не установлена, ехал от улицы III Интернационала к Литейной. Не справившись с управлением, он протаранил остановку «Улица Петровская с левой стороны по ходу движения машины.
31-летнюю пассажирку Renault госпитализировали с сотрясением мозга, черепно-мозговой травмой, ушибленной раной левого запястья и ушибленной раной левого коленного сустава.
Также пострадал 19-летний пешеход, стоявший на остановке. У него рубленая рана икроножной мышцы.
Очевидцы рассказали, что на водителя такси напала банда наркоманов, среди которых была и женщина. С места ДТП нетрезвый угонщик скрылся пешком.
По факту случившегося проводится административное расследование.
Новости регионов
28 Июля, 2017
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