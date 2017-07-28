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Пожарные добирались к горевшему дому в Супонево 14 минут, тушили его – 4

Опубликовано Сегодня, 15:40

14 минут понадобилось брянским пожарным, чтобы добраться до Супонево, где загорелся дом. На тушение пожара у огнеборцев ушло четыре минуты.

Пожар на улице Урицкого в Супонево произошел в ночь на 28 июля, сообщили в ГУ МЧС по Брянской области.

Получив сообщение о пожаре в 3.39, пожарные прибыли на место вызова в 3.53. К этому времени пламя охватило крышу частного жилого дома. Потушить пожар удалось в 3.57.

Пожар повредил крышу на площади 10 квадратных метров. По данным МЧС, пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.

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