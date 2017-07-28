В Брянске ищут водителя, сбившего пятилетнего ребенка во дворе
ГИБДД Брянска просит откликнуться очевидцев аварии, в результате которого пострадал пятилетний ребенок.
ДТП произошло 27 июля около 18.30 во дворе дома № 67/2 по проспекту Станке Димитрова в Советском районе.
Неизвестный водитель сбил ребенка и скрылся. У пострадавшего диагностировали ушибленную ссадину пальца правой стопы.
Очевидцев ДТП и всех, кто располагает информацией о личности водителя, просят звонить в дежурную часть по телефону 74-71-02 или группу розыска: 74-85-33. Также можно обратиться лично по адресу: Брянск, проспект Московский, 88.
Новости регионов
28 Июля, 2017
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