В Брянске пьяная женщина отдала таксисту карту с ПИН-кодом и лишилась 11 тысяч

Пьяная 33-летняя жительница Брянска лишилась денег с банковской карты, прокатившись в такси.

Придя в себя, женщина написала заявление в полицию. Полицейским она сообщила, что 11 тысяч рублей с карты исчезли при неизвестных ей обстоятельствах.

Сотрудники уголовного розыска выяснили, что к краже причастен 29-летний таксист, также житель Брянска. Он рассказал, что подвозил пьяную женщину. Чтобы расплатиться за поездку, пассажирка сама отдала ему банковскую карту и назвала ПИН-код, после чего уснула.

Воспользовавшись моментом, он остановился у уличного банкомата и снял деньги.

По статье «Кража» таксисту грозит до пяти лет заключения.