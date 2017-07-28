В Брянске пьяная женщина отдала таксисту карту с ПИН-кодом и лишилась 11 тысяч
Пьяная 33-летняя жительница Брянска лишилась денег с банковской карты, прокатившись в такси.
Придя в себя, женщина написала заявление в полицию. Полицейским она сообщила, что 11 тысяч рублей с карты исчезли при неизвестных ей обстоятельствах.
Сотрудники уголовного розыска выяснили, что к краже причастен 29-летний таксист, также житель Брянска. Он рассказал, что подвозил пьяную женщину. Чтобы расплатиться за поездку, пассажирка сама отдала ему банковскую карту и назвала ПИН-код, после чего уснула.
Воспользовавшись моментом, он остановился у уличного банкомата и снял деньги.
По статье «Кража» таксисту грозит до пяти лет заключения.
Новости регионов
28 Июля, 2017
|+22
|$60
|€70
ОПОРА РОССИИ выступает за то чтобы 2018 год был объявлен в России годом предпринимательства. Это очень важно чтобы слабый еще рост предпринимательской и инвестиционной активности в экономике развить и расширить в 2018 и последующих годах.
"Ростелеком" в Орле и Брянске предлагает клиентам опции для разговоров в путешествиях по России и за рубежом: "Везде ноль", "В Крыму как дома", "Разговоры без границ".
В филиале ПАО «МРСК Центра» – «Брянскэнерго» подвели итоги работы с потребителями за шесть месяцев текущего года. В отчетный период в адрес филиала поступило 14733 обращения от жителей Брянской области, почти 90% из них уже исполнено.
В настоящее время на станции Брянск-Льговский железнодорожники завершают первый этап работ по строительству нового пешеходного моста, который заменит существующий. На первом этапе производился вынос и переключение коммуникаций, которые необходимы для строительства нового пешеходного моста.
Торжественное открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.