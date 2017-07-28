На новозыбковской трассе «ВАЗ» влетел в дерево: у девушки перелом лонной кости
Два человека ранены в ДТП на 2-м километре трассы Брянск – Новозыбков – Унеча.
Авария произошла 27 июля около 14.25. По предварительной информации областной ГИБДД, 55-летний водитель «ВАЗ-21102», который ехал в сторону Унечи, не справился с управлением. Машина вылетела на правую обочину, перевернулась и врезалась в дерево.
30-летнюю пассажирку «ВАЗа» госпитализировали с закрытым переломом правой седалищной кости и левой лонной кости госпитализирована. 23-летний пассажир получил перелом левой плечевой кости – после оказания помощи медики отпустили его с назначением лечения.
Новости регионов
28 Июля, 2017
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