На новозыбковской трассе «ВАЗ» влетел в дерево: у девушки перелом лонной кости

Два человека ранены в ДТП на 2-м километре трассы Брянск – Новозыбков – Унеча.

Авария произошла 27 июля около 14.25. По предварительной информации областной ГИБДД, 55-летний водитель «ВАЗ-21102», который ехал в сторону Унечи, не справился с управлением. Машина вылетела на правую обочину, перевернулась и врезалась в дерево.

30-летнюю пассажирку «ВАЗа» госпитализировали с закрытым переломом правой седалищной кости и левой лонной кости госпитализирована. 23-летний пассажир получил перелом левой плечевой кости – после оказания помощи медики отпустили его с назначением лечения.