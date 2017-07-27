В Брянске сняли на видео пьяного угонщика такси
В Брянске момент ДТП с участием пьяного угонщика такси сняла камера регистратора, установленного в машине одного из очевидцев.
Напомним, авария произошла вечером 27 июля на улице Ульянова. Пьяная семейная пара вызвала такси и поссорилась с водителем. Мужчина избил таксиста, после чего супруги умчались на его машине. Не справившись с управлением, 36-летний угонщик врезался в остановку «Улица Петровская».
Видео в соцсетях выложил водитель проезжавшей мимо машины. На записи видно, как угонщик на Renault Logan обогнал машину с регистратором справа и через несколько десятков метров на большой скорости влетел в остановку, сбив 19-летнего студента. Остановочный комплекс оказался полностью разрушен.
«Летел около 130, от машины остался двигатель и коробка живые, остальное все смяло. Странно, что машина не загорелась, около 30 литров в баке было», – рассказал один из горожан со слов таксиста, на которого было совершено нападение.
В результате аварии пострадали два человека: у 31-летней пассажирки такси сотрясение мозга, черепно-мозговая травма, ушибленная рана левого запястья и ушибленная рана левого коленного сустава. Студент получил рубленую рану икроножной мышцы.
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29 Июля, 2017
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