В Брянске у троллейбуса на ходу загорелся пол
Вечером 29 июля в Советском районе Брянска загорелся троллейбус № 11.
По информации регионального ГУ МЧС, ЧП произошло около 19.00 на пересечении улиц Объездной и Бежицкой. Чтобы добраться до места вызова, пожарным понадобилось девять минут.
Прибыв в 19.12, пожарные обнаружили, что в троллейбусе горит пол. Потушить его удалось в 19.17.
По данным МЧС, в результате пожара никто не пострадал, его причину предстоит установить.
Новости регионов
29 Июля, 2017
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