В Брянске у троллейбуса на ходу загорелся пол

Вечером 29 июля в Советском районе Брянска загорелся троллейбус № 11.

По информации регионального ГУ МЧС, ЧП произошло около 19.00 на пересечении улиц Объездной и Бежицкой. Чтобы добраться до места вызова, пожарным понадобилось девять минут.

Прибыв в 19.12, пожарные обнаружили, что в троллейбусе горит пол. Потушить его удалось в 19.17.

По данным МЧС, в результате пожара никто не пострадал, его причину предстоит установить.