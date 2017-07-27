В Брянске мужчина утонул в Десне

29 июля из Десны в Брянске подняли тело мужчины.

Как сообщили в ГУ МЧС по Брянской области, ЧП произошло в месте, не оборудованном для купания.

На месте происшествия работали четыре человека: водолазы, участковый и инспектор ГИМС, было задействовано три единицы техники.

Сейчас устанавливаются обстоятельства гибели мужчины.