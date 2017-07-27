В Брянске мужчина утонул в Десне
29 июля из Десны в Брянске подняли тело мужчины.
Как сообщили в ГУ МЧС по Брянской области, ЧП произошло в месте, не оборудованном для купания.
На месте происшествия работали четыре человека: водолазы, участковый и инспектор ГИМС, было задействовано три единицы техники.
Сейчас устанавливаются обстоятельства гибели мужчины.
Новости регионов
29 Июля, 2017
|+17
|$60
|€70
ОПОРА РОССИИ выступает за то чтобы 2018 год был объявлен в России годом предпринимательства. Это очень важно чтобы слабый еще рост предпринимательской и инвестиционной активности в экономике развить и расширить в 2018 и последующих годах.
"Ростелеком" в Орле и Брянске предлагает клиентам опции для разговоров в путешествиях по России и за рубежом: "Везде ноль", "В Крыму как дома", "Разговоры без границ".
В филиале ПАО «МРСК Центра» – «Брянскэнерго» подвели итоги работы с потребителями за шесть месяцев текущего года. В отчетный период в адрес филиала поступило 14733 обращения от жителей Брянской области, почти 90% из них уже исполнено.
В настоящее время на станции Брянск-Льговский железнодорожники завершают первый этап работ по строительству нового пешеходного моста, который заменит существующий. На первом этапе производился вынос и переключение коммуникаций, которые необходимы для строительства нового пешеходного моста.
Торжественное открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.