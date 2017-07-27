Во время ливня в Брянске в луже утонул «ВАЗ»

Припаркованный в брянском дворе «ВАЗ» за полдня стал машиной-«утопленником».

Днем 29 июля, как и предсказывали синоптики, на областной центр обрушился ливень с грозой. Брянцы запечатлели последствия разгула стихии и делятся снимками в соцсетях.

Больше остальных не повезло владельцу «ВАЗа», оставившему машину у подъезда дома на переулке Пилотов в Советском районе. Автомобиль скрылся под водой практически наполовину.

«Так каждый раз, как идет дождь... а решения проблемы нет!», «Чистоград» сказал, что дворник придет сейчас, почистит», «Это поток от «Августина» самого... одна ливневка тупо не тянет… но они не поднимают этот вопрос дальше», – жалуются местные жители.

Водителям, все же севшим за руль в субботу, тоже пришлось несладко. По традиции городские дороги превратились в полноводные реки.









