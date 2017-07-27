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«Шевроле», «ВАЗ», «ГАЗель» и мусоровоз столкнулись в Брянске

Опубликовано Сегодня, 20:36

29 июля в Советском районе Брянска произошла массовая авария.

По словам очевидцев на улице Калинина столкнулись «Шевроле», «ВАЗ», грузовая «ГАЗель» мебельной компании и мусоровоз. Видео с места «цепной» аварии в соцсетях разметили очевидцы.

Информации о причинах ДТП и числе пострадавших пока не поступало. Ряд участников дорожного движения утверждает, что его виновником стал водитель мусоровоза, который врезался в остановившиеся перед светофором автомобили. 

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