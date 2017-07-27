«Шевроле», «ВАЗ», «ГАЗель» и мусоровоз столкнулись в Брянске

Две иномарки столкнулись прямо на мосту Степана Разина в областном центре 28 июля, об этом сообщила группа «Drive 2 Смоленск» в соцсети.

Смоленская полиция возбудила уголовные дела в связи с мошенничеством, совершенным в отношении двоих местных жителей, об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Специальное место для остановки туристических автобусов появилось в областном центре на улице Дзержинского, об этом сообщил визит-центр «Смоленский терем».

Легендарный спортсмен, депутат Государственной Думы Николай Валуев встретился с воспитанниками спортивных секций города атомщиков и Рославльского района 27 июля в Десногорске, об этом сообщила пресс-служба Смоленской областной Думы.

Тела двух утонувших мужчин извлекли из водоема в районе деревни Пындино в Смоленском районе 29 июля, об этом сообщила пресс-служба «Пожарно-спасательного центра».

Правоохранители Починковского района задержали 35-летнего мужчину, подозреваемого в нанесении телесных повреждений своей сожительнице, об этом сообщила пресс-служба УМВД региона.

Информации о причинах ДТП и числе пострадавших пока не поступало. Ряд участников дорожного движения утверждает, что его виновником стал водитель мусоровоза, который врезался в остановившиеся перед светофором автомобили.

По словам очевидцев на улице Калинина столкнулись «Шевроле», «ВАЗ», грузовая «ГАЗель» мебельной компании и мусоровоз. Видео с места «цепной» аварии в соцсетях разметили очевидцы.

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