Ветер повалил дерево на здание школы в Жирятино
В Брянской области подсчитывают ущерб от субботней непогоды.
29 июля на Брянск и область, как и предсказывали синоптики, обрушился ливень с грозой и ветром.
Как рассказали в соцсетях жители Жирятино, ураганный ветер с корнями вырывал деревья у местной школы. Одно из них упало на трехэтажное здание. «Пострадало дерево», – шутят брянцы.
Напомним, в Брянске во время ливня припаркованный во дворе дома «ВАЗ» в буквальном смысле утонул в огромной луже.
Новости регионов
29 Июля, 2017
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