Ветер повалил дерево на здание школы в Жирятино

В Брянской области подсчитывают ущерб от субботней непогоды.

29 июля на Брянск и область, как и предсказывали синоптики, обрушился ливень с грозой и ветром.

Как рассказали в соцсетях жители Жирятино, ураганный ветер с корнями вырывал деревья у местной школы. Одно из них упало на трехэтажное здание. «Пострадало дерево», – шутят брянцы.

Напомним, в Брянске во время ливня припаркованный во дворе дома «ВАЗ» в буквальном смысле утонул в огромной луже.