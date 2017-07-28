На проспекте Ленина в Брянске потушили пожар в подъезде

Специальное место для остановки туристических автобусов появилось в областном центре на улице Дзержинского, об этом сообщил визит-центр «Смоленский терем».

Легендарный спортсмен, депутат Государственной Думы Николай Валуев встретился с воспитанниками спортивных секций города атомщиков и Рославльского района 27 июля в Десногорске, об этом сообщила пресс-служба Смоленской областной Думы.

Тела двух утонувших мужчин извлекли из водоема в районе деревни Пындино в Смоленском районе 29 июля, об этом сообщила пресс-служба «Пожарно-спасательного центра».

Правоохранители Починковского района задержали 35-летнего мужчину, подозреваемого в нанесении телесных повреждений своей сожительнице, об этом сообщила пресс-служба УМВД региона.

Большегруз врезался в отечественный автомобиль «Лада» днем 30 июля в Смоленском районе, об этом сообщила группа «Drive 2 Смоленск» в соцсети.

В сети Интернет появилось много видеороликов, на которых отражены последствия бедствия с ливнем в областном центре 29 июля, об этом сообщил Смоленский автопортал.

В 08.38 в региональное ГУ МЧС сообщили о задымлении в подъезде многоквартирного дома на проспекте Ленина. В 8.44 пожарные прибыли на место. В подъезде дома горели электросчетчики. Уже спустя две минуты, в 8.46, пожар потушили.

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