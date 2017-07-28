На проспекте Ленина в Брянске потушили пожар в подъезде
Утром 30 июля произошел пожар в Советском районе Брянска.
В 08.38 в региональное ГУ МЧС сообщили о задымлении в подъезде многоквартирного дома на проспекте Ленина. В 8.44 пожарные прибыли на место. В подъезде дома горели электросчетчики. Уже спустя две минуты, в 8.46, пожар потушили.
По данным МЧС, пострадавших нет. Причину возгорания предстоит установить.
Новости регионов
30 Июля, 2017
|+19
|$60
|€70
ОПОРА РОССИИ выступает за то чтобы 2018 год был объявлен в России годом предпринимательства. Это очень важно чтобы слабый еще рост предпринимательской и инвестиционной активности в экономике развить и расширить в 2018 и последующих годах.
"Ростелеком" в Орле и Брянске предлагает клиентам опции для разговоров в путешествиях по России и за рубежом: "Везде ноль", "В Крыму как дома", "Разговоры без границ".
В филиале ПАО «МРСК Центра» – «Брянскэнерго» подвели итоги работы с потребителями за шесть месяцев текущего года. В отчетный период в адрес филиала поступило 14733 обращения от жителей Брянской области, почти 90% из них уже исполнено.
В настоящее время на станции Брянск-Льговский железнодорожники завершают первый этап работ по строительству нового пешеходного моста, который заменит существующий. На первом этапе производился вынос и переключение коммуникаций, которые необходимы для строительства нового пешеходного моста.
Торжественное открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.