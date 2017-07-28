Упавшее на дорогу дерево парализовало движение на Камозина в Брянске

30 июля на улице Камозина в Бежицком районе Брянска рухнувшее дерево оборвало провода и парализовало движение.

«По улице Камозина, дом 4, упало дерево, обрыв проводов. Выбирайте путь объезда», – сообщили в соцсетях очевидцы.

По предварительной информации, в результате ЧП никто не пострадал. В настоящее время коммунальщики расчистили дорогу.

Местные жители отмечают, что за состоянием деревьев на улице Камозина, посаженным более 30 лет назад, никто не следит.

«Деревья, которые растут возле дома, мы сажали сами в начале 80-х. Сейчас они выросли. Им 32 года! При сильном ветре чуть не выбивают стекла. Ни разу за эти годы их не опиливали!» – жалуются бежичане.