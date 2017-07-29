«Большая вода» отрезала жителей Московского микрорайона Брянска от мира
Ливень затопил Московский микрорайон в Бежицком районе Брянска.
«Микрорайон Московский, между 43-м и 47-м домами все залито водой, а к 47-му дому, 1-му подъезду подойти вообще невозможно», – пожаловались в соцсетях местные жители.
Судя по фото, «отлива» жильцам домов № 43 и № 47 придется ждать еще долго.
«Брасом до подъезда», – иронизируют интернет-пользователи, отмечая, что «бабулечка какая-нибудь даже за хлебом выйти не сможет».
«Ливневка есть, только УК и водоканалу плевать на обращения жителей, чтобы ее почистили», – рассказали жители Московского микрорайона.
Отметим, что врасплох сильные дожди застали коммунальщиков во всех районах Брянска и райцентрах области.
Новости регионов
31 Июля, 2017
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