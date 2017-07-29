Поиск по сайту

«Большая вода» отрезала жителей Московского микрорайона Брянска от мира

Опубликовано Вчера, 19:01

Ливень затопил Московский микрорайон в Бежицком районе Брянска.

«Микрорайон Московский, между 43-м и 47-м домами все залито водой, а к 47-му дому, 1-му подъезду подойти вообще невозможно», – пожаловались в соцсетях местные жители.

Судя по фото, «отлива» жильцам домов № 43 и № 47 придется ждать еще долго.

«Брасом до подъезда», – иронизируют интернет-пользователи, отмечая, что «бабулечка какая-нибудь даже за хлебом выйти не сможет».

«Ливневка есть, только УК и водоканалу плевать на обращения жителей, чтобы ее почистили», – рассказали жители Московского микрорайона.

Отметим, что врасплох сильные дожди застали коммунальщиков во всех районах Брянска и райцентрах области.



 2180
Обсуждение
Комментарии для сайта Cackle
Другие новости по теме:
  • Житель 10-го микрорайона Брянска оевропеил вход в подъезд
  • В Брянске из-за аварии на Московский проспект хлынула вода
  • Ураган обрушился на Брянск: улицы затоплены, падают деревья
  • Жителей Московского микрорайона согреет другая котельная
  • На территории Московского микрорайона построят котельную
    •
    Новости регионов
    В Смоленске затопило большинство улиц (Видео)
    14:44:42 30-07-2017
    В сети Интернет появилось много видеороликов, на которых отражены последствия бедствия с ливнем в областном центре 29 июля, об этом сообщил Смоленский автопортал.
    Серьезная авария в Смоленском районе. Фура столкнулась с легковым автомобилем
    14:29:58 30-07-2017
    Большегруз врезался в отечественный автомобиль «Лада» днем 30 июля в Смоленском районе, об этом сообщила группа «Drive 2 Смоленск» в соцсети.
    Инцидент в Починковском районе. Пострадала 35-летняя женщина
    18:22:53 29-07-2017
    Правоохранители Починковского района задержали 35-летнего мужчину, подозреваемого в нанесении телесных повреждений своей сожительнице, об этом сообщила пресс-служба УМВД региона.
    В водоеме в районе деревни Пындино утонули двое мужчин
    17:50:44 29-07-2017
    Тела двух утонувших мужчин извлекли из водоема в районе деревни Пындино в Смоленском районе 29 июля, об этом сообщила пресс-служба «Пожарно-спасательного центра».
    Николай Валуев провел мастер-класс для смоленских детей
    19:18:30 28-07-2017
    Легендарный спортсмен, депутат Государственной Думы Николай Валуев встретился с воспитанниками спортивных секций города атомщиков и Рославльского района 27 июля в Десногорске, об этом сообщила пресс-служба Смоленской областной Думы.
    В центре Смоленска появилось новое место для остановки туристических автобусов
    17:08:51 28-07-2017
    Специальное место для остановки туристических автобусов появилось в областном центре на улице Дзержинского, об этом сообщил визит-центр «Смоленский терем».
    31 Июля, 2017
    		 +16 $60€70
    Лента новостей
    Вчера, 19:01
    «Большая вода» отрезала жителей Московского микрорайона Брянска от мира (ФОТО)
    Вчера, 18:41
    Упавшее на дорогу дерево парализовало движение на Камозина в Брянске
    Вчера, 18:30
    Жители Клинцов устроили в луже заплыв на спине (ВИДЕО)
    Вчера, 11:58
    На проспекте Ленина в Брянске потушили пожар в подъезде
    29-07-2017, 20:51
    В Брянской области стали реже насиловать и убивать
    29-07-2017, 20:44
    Ветер повалил дерево на здание школы в Жирятино (ФОТО)
    29-07-2017, 20:36
    «Шевроле», «ВАЗ», «ГАЗель» и мусоровоз столкнулись в Брянске (ВИДЕО)
    29-07-2017, 20:22
    Во время ливня в Брянске в луже утонул «ВАЗ» (ФОТО)
    29-07-2017, 20:07
    В Брянске мужчина утонул в Десне
    29-07-2017, 20:03
    В Брянске у троллейбуса на ходу загорелся пол
    29-07-2017, 14:18
    В Брянске сняли на видео пьяного угонщика такси (ВИДЕО)
    29-07-2017, 11:57
    Сотрудницы Трубчевского психинтерната опознали прикованных цепями пациентов (ВИДЕО)
    29-07-2017, 11:04
    Под Унечей столкнулись Mercedes и «ВАЗ»: есть пострадавшие
    28-07-2017, 19:56
    Отряд «Лиза Алерт» опубликовал видео о поисках и спасении 8-летнего Кирилла Петрухина (ВИДЕО)
    28-07-2017, 18:01
    На лестницу по бульвару Гагарина в Брянске вышли бульдозеры (ФОТО)
    28-07-2017, 17:47
    Остановку в Брянске на угнанном такси снесла пьяная семейная пара (ФОТО)
    28-07-2017, 17:40
    В Брянской области прогнозируют опасные погодные явления
    28-07-2017, 17:00
    В Брянске у ярославцев изъяли 8 килограммов наркотиков на 21 миллион рублей (ВИДЕО)
    28-07-2017, 16:20
    На новозыбковской трассе «ВАЗ» влетел в дерево: у девушки перелом лонной кости
    28-07-2017, 15:40
    Пожарные добирались к горевшему дому в Супонево 14 минут, тушили его – 4
    28-07-2017, 15:00
    В Брянске пьяная женщина отдала таксисту карту с ПИН-кодом и лишилась 11 тысяч
    28-07-2017, 14:20
    В Брянске ищут водителя, сбившего пятилетнего ребенка во дворе
    28-07-2017, 13:40
    30 июля из-за Дня ВМФ в Брянске перекроют движение
    28-07-2017, 13:00
    Жительница Сельцо пропила чужого цвергшпица стоимостью 18 тысяч рублей
    28-07-2017, 12:30
    В Брянске волка «Ща спою!» с букетом пристроили у часов на телецентре
    ЕЩЕ НОВОСТИ
    28-07-2017, 17:30
    Тариф «Игровой» от «Ростелекома» выходит в море – на фрегате «Адмирал Макаров» от World of Warships
    28-07-2017, 12:55
    Международные спортивные сборы по спортивным бальным танцам
    27-07-2017, 15:47
    Горящий тур на Чёрное море с 1 августа с.г.!!!
    27-07-2017, 14:44
    «Дом.ru» и Paramount Comedy приглашают посмотреть 5 лучших серий «Друзей»
    27-07-2017, 13:09
    МегаФон отправил сотрудников на «Летнюю практику»
    Актуальные темы
    Новости Общество
    В Брянске девушка впала в экстаз после лечения в женской консультации
    Происшествия О главном
    В Брянске у ярославцев изъяли 8 килограммов наркотиков на 21 миллион рублей
    Политика О главном
    «Визжали и кричали»: брянский губернатор прокомментировал злободневные темы
    Общество О главном
    Брянский губернатор обвинил общественников в карьеризме из-за перинатального центра
    Новости Общество
    Отряд «Лиза Алерт» опубликовал видео о поисках и спасении 8-летнего Кирилла Петрухина
    Новости партнёров
    Опора России
    Минэкономразвития внесло в правительство проект указа президента о проведении в РФ Года предпринимательства в 2018 г.

    Минэкономразвития внесло в правительство проект указа президента о проведении в РФ Года предпринимательства в 2018 г.

    ОПОРА РОССИИ выступает за то чтобы 2018 год был объявлен в России годом предпринимательства. Это очень важно чтобы слабый еще рост предпринимательской и инвестиционной активности в экономике развить и расширить в 2018 и последующих годах.

    Ростелеком новости
    Путешествуй выгодно с «Ростелекомом»

    "Ростелеком" в Орле и Брянске предлагает клиентам опции для разговоров в путешествиях по России и за рубежом: "Везде ноль", "В Крыму как дома", "Разговоры без границ".

    МРСК новости
    В первом полугодии за услугами Брянскэнерго обратились более 10 тысяч жителей региона

    В филиале ПАО «МРСК Центра» – «Брянскэнерго» подвели итоги работы с потребителями за шесть месяцев текущего года. В отчетный период в адрес филиала поступило 14733 обращения от жителей Брянской области, почти 90% из них уже исполнено.
    РЖД новости
    О ходе строительства нового пешеходного моста на станции Брянск-Льговский  

     

    О ходе строительства нового пешеходного моста на станции Брянск-Льговский  В настоящее время на станции Брянск-Льговский железнодорожники  завершают первый этап работ по строительству нового пешеходного моста, который заменит существующий. На первом этапе производился вынос и переключение коммуникаций, которые необходимы для строительства нового пешеходного моста.

    РЖД новости
    Состоялось открытие коттеджного посёлка «Андреевский парк»

    Состоялось открытие коттеджного посёлка «Андреевский парк»

    Торжественное  открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.