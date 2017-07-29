В Брянске водитель сбил четырехлетнего мальчика и скрылся
Неизвестный водитель сбил четырехлетнего мальчика в Бежицком районе Брянска и скрылся.
ДТП произошло 28 июля около 11.35 у дома № 16 по улице Институтской, сообщили в городском ОГИБДД.
Водитель, чья личность пока не установлена, ехал от улицы XXII Съезда КПСС и сбил ребенка, переходившего дорогу вместе с матерью, после чего уехал.
Мальчика госпитализировали с обширной ссадиной правой голени, раной в области правого коленного сустава и голеностопа, переломом костей носа и ссадиной верхней губы.
По факту ДТП полицейские возбудили административное расследование.
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