В Брянске водитель сбил четырехлетнего мальчика и скрылся

Неизвестный водитель сбил четырехлетнего мальчика в Бежицком районе Брянска и скрылся.

ДТП произошло 28 июля около 11.35 у дома № 16 по улице Институтской, сообщили в городском ОГИБДД.

Водитель, чья личность пока не установлена, ехал от улицы XXII Съезда КПСС и сбил ребенка, переходившего дорогу вместе с матерью, после чего уехал.

Мальчика госпитализировали с обширной ссадиной правой голени, раной в области правого коленного сустава и голеностопа, переломом костей носа и ссадиной верхней губы.

По факту ДТП полицейские возбудили административное расследование.