Пропавшего под Брянском 33-летнего Ивана Матросова нашли мертвым

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"Ростелеком" в Орле и Брянске предлагает клиентам опции для разговоров в путешествиях по России и за рубежом: "Везде ноль", "В Крыму как дома", "Разговоры без границ".

В филиале ПАО «МРСК Центра» – «Брянскэнерго» подвели итоги работы с потребителями за шесть месяцев текущего года. В отчетный период в адрес филиала поступило 14733 обращения от жителей Брянской области, почти 90% из них уже исполнено.