В Брянске девятилетний мальчик получил ссадины, упав в 34-й маршрутке
В Брянске девятилетний пассажир 34-й маршрутки пострадал по вине водителя.
ДТП произошло 28 июля около 19.35 у дома № 44б в Московском микрорайоне в Бежице. По данным городского ОГИБДД, 55-летний водитель микроавтобуса, в салоне которого находились 18 пассажиров, ехал в сторону улицы Бурова и допустил падение ребенка.
Во время движения третьеклассник гимназии № 1, житель Брянского района, находился за водителем во втором ряду на крайнем пассажирском сиденье. Мальчик ехал в сопровождении бабушки.
У ребенка диагностировали ссадину кожных покровов.
По факту ДТП возбуждено административное расследование.
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