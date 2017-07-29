В Брянске девятилетний мальчик получил ссадины, упав в 34-й маршрутке

В Брянске девятилетний пассажир 34-й маршрутки пострадал по вине водителя.

ДТП произошло 28 июля около 19.35 у дома № 44б в Московском микрорайоне в Бежице. По данным городского ОГИБДД, 55-летний водитель микроавтобуса, в салоне которого находились 18 пассажиров, ехал в сторону улицы Бурова и допустил падение ребенка.

Во время движения третьеклассник гимназии № 1, житель Брянского района, находился за водителем во втором ряду на крайнем пассажирском сиденье. Мальчик ехал в сопровождении бабушки.

У ребенка диагностировали ссадину кожных покровов.

По факту ДТП возбуждено административное расследование.