Один из руководителей предприятия в Клинцах угнал «Приору» и вымогал деньги

В Клинцах руководитель среднего звена районного предприятия угнал машину и предложил владельцу вернуть ее за денежное вознаграждение.

Как сообщили в региональном УМВД, в полицию обратился 30-летний житель Клинцов. Он рассказал, что у него угнали «Ладу Приору».

На следующий день с автовладельцем связался неизвестный и предложил содействие в возвращении машины. Свои услуги собеседник оценил в 30 тысяч рублей.

Злоумышленника задержали оперативники уголовного розыска в момент передачи денег. 38-летний житель Клинцов, руководитель среднего звена одного из районных предприятий, сознался, что угнал «Приору», и рассказал, где находится автомобиль.

Уголовное дело возбудили по статьям «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения» и «Мошенничество». Угонщику грозит до пяти лет заключения.