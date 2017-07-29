Один из руководителей предприятия в Клинцах угнал «Приору» и вымогал деньги
В Клинцах руководитель среднего звена районного предприятия угнал машину и предложил владельцу вернуть ее за денежное вознаграждение.
Как сообщили в региональном УМВД, в полицию обратился 30-летний житель Клинцов. Он рассказал, что у него угнали «Ладу Приору».
На следующий день с автовладельцем связался неизвестный и предложил содействие в возвращении машины. Свои услуги собеседник оценил в 30 тысяч рублей.
Злоумышленника задержали оперативники уголовного розыска в момент передачи денег. 38-летний житель Клинцов, руководитель среднего звена одного из районных предприятий, сознался, что угнал «Приору», и рассказал, где находится автомобиль.
Уголовное дело возбудили по статьям «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения» и «Мошенничество». Угонщику грозит до пяти лет заключения.
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