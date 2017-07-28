«Асфальт ему пухом»: еще один брянский троллейбус приказал долго жить
Троллейбусный парк Брянска на ходу потерял еще одного «бойца».
ЧП произошло утром 31 июля в Советском районе. У троллейбуса № 4 на ходу развалилось колесо. «На проспекте Ленина перед пешеходным переходом пришел в негодность троллейбус!» – рассказал в соцсетях один из очевидцев.
В комментариях брянцы отмечают, что «он в негодность пришел лет 15-20 назад» и эти «музейные экспонаты» «давно пора под пресс отправить», «пока никто не пострадал».
«Общественный транспорт не менялся с 2010 года. Вы только посмотрите на них, уже ржавчину так закрашивают без зачистки, что куски висят по бокам. Страшные, небезопасные, старые, по дороге разваливающиеся», «Символический акт самопожертвования рядом с администрацией», «Асфальт ему пухом», – пишут горожане.
Вероятно, после ремонта «пострадавшего» вновь вернут в строй.
Напомним, это уже второе происшествие с троллейбусом в Брянске за последние дни. Вечером 29 июля на ходу загорелся троллейбус № 11.
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01 Августа, 2017
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