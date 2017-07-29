В Брасовском районе задержали двоих торговцев гашишем
Двое жителей Брасовского района сбыли гашиш в значительном размере.
Как сообщили в региональном УМВД, сначала полицейские задержали 32-летнего мужчину, продавшего крупную партию гашиша. В ходе расследования выяснилось, что наркотик он получил от 30-летнего знакомого. Прибыль от продажи злоумышленники договорились поделить пополам.
Уголовное дело возбудили по статье «Незаконное приобретение и сбыт наркотического средства, совершенные группой лиц по предварительному сговору в значительном размере». Каждому из наркоторговцев грозит от 8 до 15 лет заключения и крупный штраф.
Новости регионов
Мэр Смоленска Владимир Соваренко представил нового начальника городского управления по делам ГО и ЧС
31 Июля, 2017
|+21
|$60
|€70
Очередной личный приём депутата Брянской областной Думы Виктора Гринкевича прошёл в Карачеве.
"Ростелеком" в Орле и Брянске предлагает клиентам опции для разговоров в путешествиях по России и за рубежом: "Везде ноль", "В Крыму как дома", "Разговоры без границ".
В филиале ПАО «МРСК Центра» – «Брянскэнерго» подвели итоги работы с потребителями за шесть месяцев текущего года. В отчетный период в адрес филиала поступило 14733 обращения от жителей Брянской области, почти 90% из них уже исполнено.
В среду и четверг, 2 и 3 августа, с 8:00 до 17:00 в связи с ремонтом для движения автотранспорта будет закрыт железнодорожный переезд 423 км, расположенный рядом со станцией Навля.
Торжественное открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.