В Брасовском районе задержали двоих торговцев гашишем

Двое жителей Брасовского района сбыли гашиш в значительном размере.

Как сообщили в региональном УМВД, сначала полицейские задержали 32-летнего мужчину, продавшего крупную партию гашиша. В ходе расследования выяснилось, что наркотик он получил от 30-летнего знакомого. Прибыль от продажи злоумышленники договорились поделить пополам.

Уголовное дело возбудили по статье «Незаконное приобретение и сбыт наркотического средства, совершенные группой лиц по предварительному сговору в значительном размере». Каждому из наркоторговцев грозит от 8 до 15 лет заключения и крупный штраф.