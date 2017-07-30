На Абашева в Брянске горел мотоцикл

Вечером 31 июля загорелся мотоцикл на улице Абашева в Володарском районе Брянска.

Получив сообщение о ЧП в 20.53, пожарные прибыли на Абашева в 21.03. Пламя охватило моторный отсек мотоцикла. Потушить его удалось в 21.06.

По данным регионального ГУ МЧС, в результате пожара никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается.