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На Абашева в Брянске горел мотоцикл

Опубликовано Вчера, 22:31

Вечером 31 июля загорелся мотоцикл на улице Абашева в Володарском районе Брянска.

Получив сообщение о ЧП в 20.53, пожарные прибыли на Абашева в 21.03. Пламя охватило моторный отсек мотоцикла. Потушить его удалось в 21.06.

По данным регионального ГУ МЧС, в результате пожара никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается.

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