У брянца на улице сорвали золотую цепочку с крестом
28-летний житель Брянска лишился золотой цепочки с крестиком в результате разбойного налета.
Инцидент произошел в Советском районе, сообщили в УМВД по Брянской области. По словам потерпевшего, на улице к нему неожиданно подбежал неизвестный и сорвал с шеи золотую цепочку с крестиком, после чего скрылся.
Подозреваемого – 38-летнего жителя Советского района – задержали в течение нескольких часов. Он сознался в преступлении и вернул украденное.
По статье «Грабеж» ему грозит до четырех лет заключения.
Новости регионов
01 Августа, 2017
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