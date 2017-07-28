У брянца на улице сорвали золотую цепочку с крестом

28-летний житель Брянска лишился золотой цепочки с крестиком в результате разбойного налета.

Инцидент произошел в Советском районе, сообщили в УМВД по Брянской области. По словам потерпевшего, на улице к нему неожиданно подбежал неизвестный и сорвал с шеи золотую цепочку с крестиком, после чего скрылся.

Подозреваемого – 38-летнего жителя Советского района – задержали в течение нескольких часов. Он сознался в преступлении и вернул украденное.

По статье «Грабеж» ему грозит до четырех лет заключения.