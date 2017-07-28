Поиск по сайту

У брянца на улице сорвали золотую цепочку с крестом

Опубликовано Сегодня, 12:30

28-летний житель Брянска лишился золотой цепочки с крестиком в результате разбойного налета.

Инцидент произошел в Советском районе, сообщили в УМВД по Брянской области. По словам потерпевшего, на улице к нему неожиданно подбежал неизвестный и сорвал с шеи золотую цепочку с крестиком, после чего скрылся.

Подозреваемого – 38-летнего жителя Советского района – задержали в течение нескольких часов. Он сознался в преступлении и вернул украденное.

По статье «Грабеж» ему грозит до четырех лет заключения.

 3360
Обсуждение
Комментарии для сайта Cackle
Другие новости по теме:
  • У жителя Брянска на улице отобрали золотую цепочку с крестиком
  • Жителя Брянска ограбили на остановке «Фабрика РТИ»
  • Брянец избил и ограбил москвича, отдыхавшего в ТРЦ Тимошковых
  • В брянском кафе с мужчины сняли драгоценность
  • В Брянской области рецидивист избил и ограбил женщину
    •
    Новости регионов
    В Смоленске появились в продаже билеты на фестиваль «Гнездово -2017»
    16:08:20 01-08-2017
    VI Международный фестиваль исторической реконструкции и славянской культуры «Гнездово» на территории одноименного музея-заповедника в Смоленской области состоится 12 и 13 августа.
    Споры вокруг приема иностранцев в СГМУ: новый виток
    15:42:51 01-08-2017
    Страсти вокруг набора на обучение иностранных студентов со сменой ректора СГМУ не утихают. Теперь университет без обоснований отказал в приеме иностранных студентов, компании не первый год сотрудничавшей с Вузов в этом направлении.
    Угон автомобиля раскрыли сотрудники смоленского уголовного розыска
    15:22:42 01-08-2017
    Смоленская полиция задержала мужчину, подозреваемого в хищении чужой машины, об этом сообщила пресс-служба УМВД региона.
    У Беляевского моста в Смоленске эвакуировали машины
    14:00:56 01-08-2017
    Автомобили, припаркованные около Беляевского путепровода в областном центре, эвакуировали днем 1 августа, об этом сообщили пользователи Смоленского автофорума.
    Кража в Рославльском районе. Мужчина лишился документов
    13:41:02 01-08-2017
    Рославльская полиция завела уголовное дело на 39-летнего мужчину, ранее судимого и в мае 2017 года освободившегося из мест лишения свободы, подозреваемого в краже документов у жителя райцентра, об этом сообщила пресс-служба регионального МВД.
    В Смоленске демонтируют 10 незаконных торговых точек
    13:05:05 01-08-2017
    10 незаконно установленных торговых ларьков выявили в Смоленске, об этом сообщила пресс-служба администрации города.
    01 Августа, 2017
    		 +22 $61€71
    Лента новостей
    Сегодня, 19:00
    На трассе Брянск – Смоленск перевернулась девушка на «Логане»
    Сегодня, 18:20
    На набережной в Брянске размыло новую плитку
    Сегодня, 17:40
    В День ВДВ в центре Брянска перекроют движение
    Сегодня, 17:00
    День ВДВ в Брянске отметят с песнями и полевой кухней
    Сегодня, 16:20
    В Сураже женщина погибла на пешеходном переходе
    Сегодня, 15:40
    Семь женщин вышли замуж за заключенных ИК-1 в Брянске
    Сегодня, 15:00
    56-летний мотоциклист лишился конечности в ДТП под Брянском
    Сегодня, 14:20
    В Новозыбкове Infiniti потушили за шесть минут – мотор и салон сгорели
    Сегодня, 13:40
    Руку работницы новозыбковской пекарни затянуло в тестоделительную машину
    Сегодня, 13:00
    В Брянске столкнулись троллейбус и маршрутка: ранена пенсионерка
    Сегодня, 12:30
    У брянца на улице сорвали золотую цепочку с крестом
    Сегодня, 12:00
    Житель Белых Берегов подорвался, разбирая гранату
    Сегодня, 11:30
    Три пассажира маршрутки «Новозыбков – Москва» погибли под Калугой
    Сегодня, 11:18
    В Юдиново 15-летняя девочка погибла под бетонной плитой
    Сегодня, 10:00
    2 августа в Супонево отключат воду
    Сегодня, 09:20
    «Асфальт ему пухом»: еще один брянский троллейбус приказал долго жить (ФОТО)
    Сегодня, 08:40
    В Брянске директор автошколы «развел» ученика на 15 тысяч рублей
    Сегодня, 08:00
    На Свенской ярмарке споет группа ViVA и «другие известные артисты»
    Сегодня, 01:37
    «Газпром»: долги Брянской области сократились
    Вчера, 22:31
    На Абашева в Брянске горел мотоцикл
    Вчера, 19:00
    В Брасовском районе задержали двоих торговцев гашишем
    Вчера, 18:20
    Брянцев бесплатно научат кататься на сегвеях
    Вчера, 17:40
    Один из руководителей предприятия в Клинцах угнал «Приору» и вымогал деньги
    Вчера, 17:00
    Житель Климово пожаловался на хлеб с тараканом (ФОТО)
    Вчера, 16:20
    Пьяный водитель устроил ДТП в Жуковке: годовалый мальчик в тяжелом состоянии
    ЕЩЕ НОВОСТИ
    Сегодня, 17:55
    За полгода к сети DOM.RU Wi-Fi подключились 23 млн раз
    Вчера, 16:56
    В I полугодии 2017 года Россельхозбанк на 38% увеличил кредитование сезонных работ
    28-07-2017, 17:30
    Тариф «Игровой» от «Ростелекома» выходит в море – на фрегате «Адмирал Макаров» от World of Warships
    28-07-2017, 12:55
    Международные спортивные сборы по спортивным бальным танцам
    27-07-2017, 15:47
    Горящий тур на Чёрное море с 1 августа с.г.!!!
    Актуальные темы
    Новости Происшествия
    Во время ливня в Брянске в луже утонул «ВАЗ»
    Новости Общество
    Жители Клинцов устроили в луже заплыв на спине
    Новости Происшествия
    В Брянске сняли на видео пьяного угонщика такси
    Новости Происшествия
    Под Унечей столкнулись Mercedes и «ВАЗ»: есть пострадавшие
    Общество О главном
    В Брянске истинные ценители и почитатели открыли памятник огурцу
    Новости партнёров
    Опора России
    Депутатский приём в Карачеве: жители приходят с дорожными вопросами

    Депутатский приём в Карачеве: жители приходят с дорожными вопросами

    Очередной личный приём депутата Брянской областной Думы Виктора Гринкевича прошёл в Карачеве.

    Ростелеком новости
    Путешествуй выгодно с «Ростелекомом»

    "Ростелеком" в Орле и Брянске предлагает клиентам опции для разговоров в путешествиях по России и за рубежом: "Везде ноль", "В Крыму как дома", "Разговоры без границ".

    МРСК новости
    Специалисты Брянскэнерго рассказали детям о профессии энергетика и правилах электробезопасности

    Специалисты Брянскэнерго рассказали детям о профессии энергетика и правилах электробезопасности

    Работники филиала ПАО «МРСК Центра - «Брянскэнерго» провели занятие для подростков, отдыхающих в профильной смене  «Найди себя» в санатории «Вьюнки» Клинцовского района.
    РЖД новости
    Переезд рядом со станцией Навля закроют на ремонт 2 и 3 августа

    Переезд рядом со станцией Навля закроют на ремонт 2 и 3 августаВ среду и четверг, 2 и 3 августа, с 8:00 до 17:00 в связи с ремонтом для движения автотранспорта будет закрыт железнодорожный переезд 423 км, расположенный рядом со станцией Навля.

    РЖД новости
    Состоялось открытие коттеджного посёлка «Андреевский парк»

    Состоялось открытие коттеджного посёлка «Андреевский парк»

    Торжественное  открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.