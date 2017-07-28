В Брянске столкнулись троллейбус и маршрутка: ранена пенсионерка
66-летняя женщина пострадала в результате столкновения троллейбуса и маршрутки в Советском районе Брянска.
Авария произошла 31 июля около 9.05, сообщили в городском ОГИБДД. У дома № 99а по улице Калинина столкнулись троллейбус № 6 под управлением 37-летней женщины и микроавтобус Mercedes, маршрутное такси № 38, которым управлял 53 летний водитель.
Водитель троллейбуса ехала от улицы Горького в сторону улицы Фокина в крайнем левом ряду и при перестроении к остановке общественного протаранила маршрутку.
В результате ДТП пострадала 66-летняя пассажирка маршрутки: пенсионерка, стоявшая у входной двери, упала. У нее диагностировали ушиб правого плечевого сустава и повреждения связок правого голеностопного сустава.
Полицейские проводят административное расследование.
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01 Августа, 2017
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