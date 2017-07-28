В Новозыбкове Infiniti потушили за шесть минут – мотор и салон сгорели
В ночь на 1 августа в Новозыбкове сгорел Infiniti.
Пожарные добирались до места вызова три минуты, прибыв в 3.39, сообщили в региональном ГУ МЧС. К этому времени пламя распространилось в моторном отсеке и салоне машины. Потушить автомобиль удалось в 3.45.
По данным МЧС, в результате пожара никто не пострадал, его причина устанавливается.
Новости регионов
01 Августа, 2017
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