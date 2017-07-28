56-летний мотоциклист лишился конечности в ДТП под Брянском
Два человека получили травмы в результате столкновения легковой иномарки и мотоцикла под Брянском.
Авария произошла 31 июля около 9.55 на 21-м километре дороги Брянск – Дятьково – граница Калужской области
По предварительной информации регионального УМВД, 61-летний водитель Suzuki Grand Vitara ехал от Брянска в сторону Дятьково и при обгоне врезался в попутный мотоцикл «Урал», 56-летний водитель которого поворачивал налево на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог.
Мотоциклиста госпитализировали с травматической ампутацией конечности и множественными ушибами. 55-летнюю пассажирку мотоцикла госпитализировали с переломом шейки плеча и множественными ушибами.
Новости регионов
01 Августа, 2017
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