56-летний мотоциклист лишился конечности в ДТП под Брянском

Два человека получили травмы в результате столкновения легковой иномарки и мотоцикла под Брянском.

Авария произошла 31 июля около 9.55 на 21-м километре дороги Брянск – Дятьково – граница Калужской области

По предварительной информации регионального УМВД, 61-летний водитель Suzuki Grand Vitara ехал от Брянска в сторону Дятьково и при обгоне врезался в попутный мотоцикл «Урал», 56-летний водитель которого поворачивал налево на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог.

Мотоциклиста госпитализировали с травматической ампутацией конечности и множественными ушибами. 55-летнюю пассажирку мотоцикла госпитализировали с переломом шейки плеча и множественными ушибами.