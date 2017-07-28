На трассе Брянск – Смоленск перевернулась девушка на «Логане»
22-летняя водитель Renault Logan получила тяжелые травмы, попав в ДТП на трассе Брянск – Смоленск.
Авария произошла 31 июля около 15.15 на 163-м километре дороги Орел – Смоленск. По предварительной информации брянской полиции, автомобилистка ехала от Сещи к Брянску и не справилась с управлением. Машина вылетела в кювет и перевернулась.
Девушку госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и параорбитальной гематомой.
Новости регионов
01 Августа, 2017
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