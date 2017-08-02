В Брянске водитель автобуса переехал оступившегося пенсионера

В Брянске 78-летний мужчина оступился на остановке и попал под автобус.

ДТП произошло 1 августа около 11.55 у дома № 98а по улице Калинина в Советском районе, сообщили в ГИБДД Брянска.

Водитель автобуса «ЛиАЗ» начал движение от остановки и сбил пенсионера, который споткнулся о бордюр и упал.

Пенсионера госпитализировали с переломом остистых отростков. По данным ГИБДД, водитель автобуса был трезв.

По факту ДТП возбуждено административное расследование.