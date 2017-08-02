На объездной под Брянском столкнулись BMW и «КамАЗ»

Один человек пострадал в результате столкновения BMW и «КамАЗа» под Брянском.

Авария произошла 1 августа около 12.00 на 4-м километре дороги «Обход Брянска». По предварительной информации регионального УМВД, 37-летний водитель BMW, который ехал от Смоленска к Орлу, пошел на обгон и врезался в «КамАЗ», 29-летний водитель которого выезжал со второстепенной дороги и не предоставил преимущества.

В результате ДТП пострадал водитель BMW – у него закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, контузия глазного яблока и ушибленная рана лба и века.