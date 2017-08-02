В Трубчевске вор украл на рынке три литра меда и 500 рублей
В Трубчевске задержали рыночного вора.
Инцидент произошел ночью 30 июля, сообщили в областном УМВД. В полицию поступило сообщение о сработавшей сигнализации в торговом павильоне сельскохозяйственного рынка. Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа выяснила, что злоумышленник взломал ставни и украл три литра меда и 500 рублей.
Задержать вора – 28-летнего жителя Трубчевска – удалось по горячим следам. Он сознался в краже и вернул мед – деньги он уже успел потратить. Вору грозит до пяти лет заключения.
Новости регионов
02 Августа, 2017
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