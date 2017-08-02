В Брянске водитель «Логана» сбил женщину на переходе

46-летняя женщина оказалась в больнице в результате ДТП на «зебре» в Брянске.

1 августа около 19.15 на улице Ульянова в Бежицком районе женщину, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, сбил 36-летний водитель Renault Logan, который поворачивал на улицу Майской Стачки.

Ее госпитализировали в городскую больницу № 1 с ушибом мягких тканей теменной области и ушибом колена.