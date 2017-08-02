В Брянске ищут очевидцев ДТП, в котором мотоциклисту оторвало ногу
Родные пострадавших в ДТП под Брянском просят откликнуться очевидцев.
Напомним, авария произошла 31 июля около 9.55 на 21-м километре дороги Брянск – Дятьково – граница Калужской области. 61-летний водитель Suzuki Grand Vitara при обгоне врезался в попутный мотоцикл «Урал», 56-летний водитель которого поворачивал налево.
В результате аварии мотоциклисту оторвало ногу, он находится в реанимации. Его 55-летнюю жену госпитализировали с переломом шейки плеча и множественными ушибами.
«Друзья, у нас случилась беда, очень нужна ваша помощь! – обратилась к брянцам Алиса Адылина. – Важна любая информация!». Связаться с ней можно в соцсетях.
Новости регионов
02 Августа, 2017
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