В Брянске ищут очевидцев ДТП, в котором мотоциклисту оторвало ногу

Родные пострадавших в ДТП под Брянском просят откликнуться очевидцев.

Напомним, авария произошла 31 июля около 9.55 на 21-м километре дороги Брянск – Дятьково – граница Калужской области. 61-летний водитель Suzuki Grand Vitara при обгоне врезался в попутный мотоцикл «Урал», 56-летний водитель которого поворачивал налево.

В результате аварии мотоциклисту оторвало ногу, он находится в реанимации. Его 55-летнюю жену госпитализировали с переломом шейки плеча и множественными ушибами.

«Друзья, у нас случилась беда, очень нужна ваша помощь! – обратилась к брянцам Алиса Адылина. – Важна любая информация!». Связаться с ней можно в соцсетях.