В Брянске расследуют падение пенсионерки в неопознанном автобусе

В Брянске 79-летняя женщина пострадала, упав в автобусе. В каком – пенсионерка не помнит.

ДТП произошло 31 июля около 18.00 у остановки «Аэропарк» в Советском районе, сообщили в ГИБДД Брянска. Пожилая женщина упала в автобусе – предположительно, № 339 с надписью «Дружба». Водитель, чья личность пока не установлена, после падения пенсионерки уехал.

2 августа женщина обратилась за медицинской помощью – в травмпункте Советского района у нее диагностировали ушиб грудной клетки слева.

По факту ДТП возбуждено административное расследование.