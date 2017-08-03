В Супонево столкнулись два Hyundai: ранена женщина
58-летняя женщина получила травмы в результате столкновения двух Hyundai в Супонево.
Авария произошла 2 августа около 10.25 на улице Шоссейной в Супонево. По предварительной информации областной ГИБДД, 31-летний водитель Hyundai Solaris, который ехал в сторону Почепа, не соблюдая дистанцию, врезался в попутный Hyundai Elantra под управлением 54-летней женщины-водителя.
58-летняя пассажирка Hyundai Elantra получила закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.
Новости регионов
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03 Августа, 2017
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