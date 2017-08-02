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В Бежице нашли 50-миллиметровую минометную мину

Опубликовано Вчера, 22:53

В Бежицком районе Брянска обнаружили 50-миллиметровую минометную мину.

Взрывоопасный предмет времен Великой Отечественной войны нашли 3 августа на окраине Бежицы, сообщили в ГУ МЧС по Брянской области.

Опасной находкой оказалась 50-миллиметровая минометная мина. Сотрудники Брянского пожарно-спасательного центра обезвредили мину.

В случае обнаружения взрывоопасных предметов брянцев просят звонить в Центр управления в кризисных ситуациях по телефону 01, с мобильного телефона – 112.

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