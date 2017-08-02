В Погаре пенсионерка-велосипедистка попала в больницу, не уступив «КамАЗу»

75-летняя женщина пострадала в результате ДТП в Погаре.

3 августа около 16.10 на улице Октябрьской ехавшую на велосипеде пенсионерку сбил 44-летний водитель «КамАЗа». По данным областной ГИБДД, пенсионерка выезжала со второстепенной дороги на главную и не уступило грузовику.

Ее госпитализировали в Погарскую районную больницу с ушибленной рваной раной предплечья.