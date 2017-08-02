В День ВДВ в Брянске пропал 32-летний Дмитрий Петров
В Брянске пропал 32-летний Дмитрий Игоревич Петров.
Ориентировки в соцсетях распространяют родные мужчины. По их словам, 2 августа, в День ВДВ, он ушел на озеро Мутное в Фокинском районе и до сих пор не выходит на связь.
«Может, кто-то видел его?! Любая информация о нем сейчас очень важна!» – обращаются к брянцам родные Дмитрия Петрова.
Связаться с ними можно по телефону 8-906-500-13-81 (Александр).
Новости регионов
04 Августа, 2017
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