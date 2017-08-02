В День ВДВ в Брянске пропал 32-летний Дмитрий Петров

В Брянске пропал 32-летний Дмитрий Игоревич Петров.

Ориентировки в соцсетях распространяют родные мужчины. По их словам, 2 августа, в День ВДВ, он ушел на озеро Мутное в Фокинском районе и до сих пор не выходит на связь.

«Может, кто-то видел его?! Любая информация о нем сейчас очень важна!» – обращаются к брянцам родные Дмитрия Петрова.

Связаться с ними можно по телефону 8-906-500-13-81 (Александр).