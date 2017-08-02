Под Неруссой перевернулся пьяный мотоциклист
В Суземском районе перевернулся пьяный 47-летний мотоциклист.
Авария произошла 3 августа около 19.15 на 21-м километре дороги Хутор Холмецкий – Суземка. Водитель мотоцикла Motoland ехал от Холмечей в сторону Неруссы. Не справившись с управлением, он вылетел на обочину, после чего мотоцикл перевернулся.
Водитель получил перелом ключицы, перелом ребра и кровоподтек глаза – его отпустили с назначением лечения. Экспертиза показала, что в момент ДТП он был пьян.
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04 Августа, 2017
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