Под Неруссой перевернулся пьяный мотоциклист

В Суземском районе перевернулся пьяный 47-летний мотоциклист.

Авария произошла 3 августа около 19.15 на 21-м километре дороги Хутор Холмецкий – Суземка. Водитель мотоцикла Motoland ехал от Холмечей в сторону Неруссы. Не справившись с управлением, он вылетел на обочину, после чего мотоцикл перевернулся.

Водитель получил перелом ключицы, перелом ребра и кровоподтек глаза – его отпустили с назначением лечения. Экспертиза показала, что в момент ДТП он был пьян.