В Брянске продолжаются поиски 32-летнего Дмитрия Петрова

К поискам 32-летнего Дмитрия Игоревича Петрова подключились волонтеры отряда «Лиза Алерт».

Напомним, мужчина пропал в Брянске 2 августа – он собирался на Мутное озеро в Фокинском районе.

Приметы Дмитрия Петрова: рост 180 сантиметров, нормального телосложения, русые волосы, голубые глаза.

Был одет в голубую футболку поло, темно-синие шорты и коричневые тапки.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Дмитрия Петрова, просят звонить по телефонам: 8-800-700-54-52 и 02, 102.