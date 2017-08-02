В Брянске продолжаются поиски 32-летнего Дмитрия Петрова
К поискам 32-летнего Дмитрия Игоревича Петрова подключились волонтеры отряда «Лиза Алерт».
Напомним, мужчина пропал в Брянске 2 августа – он собирался на Мутное озеро в Фокинском районе.
Приметы Дмитрия Петрова: рост 180 сантиметров, нормального телосложения, русые волосы, голубые глаза.
Был одет в голубую футболку поло, темно-синие шорты и коричневые тапки.
Всех, кто располагает информацией о местонахождении Дмитрия Петрова, просят звонить по телефонам: 8-800-700-54-52 и 02, 102.
Новости регионов
04 Августа, 2017
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