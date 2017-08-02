Брянец напоил белоруса на вокзале и украл продукты и деньги

Брянские полицейские раскрыли ограбление 55-летнего жителя Белоруссии на железнодорожном вокзале в Сураже.

Как сообщили в региональном УМВД, белорус ждал поезда и познакомился с одним из местных жителей. Новоиспеченные знакомые решили выпить, после чего гражданин Белоруссии уснул. Проснувшись, он не обнаружил сумки, в которой находились продукты и 5,5 тысячи рублей.

Подозреваемого задержали в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Им оказался безработный 35-летний житель Суража, ранее судимый за похожие преступления. У него дома полицейские нашли сумку с продуктами, деньги он успел потратить.

Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде. По статье «Кража» ему грозит до пяти лет заключения.