Брянец напоил белоруса на вокзале и украл продукты и деньги
Брянские полицейские раскрыли ограбление 55-летнего жителя Белоруссии на железнодорожном вокзале в Сураже.
Как сообщили в региональном УМВД, белорус ждал поезда и познакомился с одним из местных жителей. Новоиспеченные знакомые решили выпить, после чего гражданин Белоруссии уснул. Проснувшись, он не обнаружил сумки, в которой находились продукты и 5,5 тысячи рублей.
Подозреваемого задержали в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Им оказался безработный 35-летний житель Суража, ранее судимый за похожие преступления. У него дома полицейские нашли сумку с продуктами, деньги он успел потратить.
Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде. По статье «Кража» ему грозит до пяти лет заключения.
Новости регионов
04 Августа, 2017
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