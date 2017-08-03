В Брянске иномарка «взлетела» на крышу другой машины после ДТП
В Брянске столкнулись две иномарки – одна из машин «оседлала» «оппонента».
Как сообщают очевидцы, ДТП произошло 4 августа около 18.00 напротив бывшего «Перехватчика» по улице Калинина в Советском районе.
На выложенных в соцсетях фото и видео видно, что от удара одна из машин «взлетела» на другую.
Причины аварии и число пострадавших пока неизвестны. Информации от ГИБДД еще не поступало.
Новости регионов
05 Августа, 2017
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