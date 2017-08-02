Два человека погибли в ДТП под Почепом – очевидцы

Два человека погибали в результате ДТП в Почепском районе.

По информации областного ГУ МЧС, авария произошла 4 августа в начале одиннадцатого вечера. На трассе Брянск – Новозыбков столкнулись два автомобиля: Mazda и «ВАЗ». Спасатели деблокировали пострадавших из поврежденных машин.

Как сообщают очевидцы, два человека погибли на месте, еще одного доставили в реанимацию. Очевидцы также утверждают, что водитель Mazda был пьян.

Информации от ГИБДД пока не поступало.