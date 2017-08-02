Два человека погибли в ДТП под Почепом – очевидцы
Два человека погибали в результате ДТП в Почепском районе.
По информации областного ГУ МЧС, авария произошла 4 августа в начале одиннадцатого вечера. На трассе Брянск – Новозыбков столкнулись два автомобиля: Mazda и «ВАЗ». Спасатели деблокировали пострадавших из поврежденных машин.
Как сообщают очевидцы, два человека погибли на месте, еще одного доставили в реанимацию. Очевидцы также утверждают, что водитель Mazda был пьян.
Информации от ГИБДД пока не поступало.
Новости регионов
05 Августа, 2017
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