В Брянске ищут 17-летнюю Любовь Глебочкину

В Брянске пропала 17-летняя Любовь Александровна Глебочкина.

Об этом в соцсетях сообщила ее сестра Кристина. «Помогите найти сестру», – обратилась к брянцам девушка.

По ее словам, Любовь ушла из дома 1 августа, с тех пор ее местонахождение неизвестно.

Приметы девушки: рост 175 сантиметров, худощавого телосложения, длинные светлые волосы. Была одета в черные шорты, серый кардиган, черные кроссовки.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении Любови Глебочкиной, просят звонить по телефонам: 8-910-232-62-16, 8-915-160-83-13.