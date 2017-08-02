В Брянске ищут 17-летнюю Любовь Глебочкину
В Брянске пропала 17-летняя Любовь Александровна Глебочкина.
Об этом в соцсетях сообщила ее сестра Кристина. «Помогите найти сестру», – обратилась к брянцам девушка.
По ее словам, Любовь ушла из дома 1 августа, с тех пор ее местонахождение неизвестно.
Приметы девушки: рост 175 сантиметров, худощавого телосложения, длинные светлые волосы. Была одета в черные шорты, серый кардиган, черные кроссовки.
Всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении Любови Глебочкиной, просят звонить по телефонам: 8-910-232-62-16, 8-915-160-83-13.
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05 Августа, 2017
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