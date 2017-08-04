На Харьковской в Брянске больше часа тушили частный дом

Крупный пожар произошел 6 августа в Бежицком районе Брянска.

В начале двенадцатого дня загорелся частный жилой дом на улице Харьковской, сообщили в ГУ МЧС по Брянской области.

Пожарные прибыли на место в 11.25, через шесть минут после вызова. По всей площади горела крыша дома размером 8 на 15 квадратных метров.

Пожар тушили с помощью семи ручных стволов. В 11.48 возгорание локализовали. Полностью потушить дом удалось в 12.29.

О пострадавших в МЧС не сообщают. Причину возгорания установят эксперты.





