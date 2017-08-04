На Харьковской в Брянске больше часа тушили частный дом
Крупный пожар произошел 6 августа в Бежицком районе Брянска.
В начале двенадцатого дня загорелся частный жилой дом на улице Харьковской, сообщили в ГУ МЧС по Брянской области.
Пожарные прибыли на место в 11.25, через шесть минут после вызова. По всей площади горела крыша дома размером 8 на 15 квадратных метров.
Пожар тушили с помощью семи ручных стволов. В 11.48 возгорание локализовали. Полностью потушить дом удалось в 12.29.
О пострадавших в МЧС не сообщают. Причину возгорания установят эксперты.
Новости регионов
06 Августа, 2017
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