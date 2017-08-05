На Речной в Брянске «Логан» отправил «Фольксваген» в кусты
6 августа на улице Речной в Брянске столкнулись Renault Logan и Volkswagen.
Как сообщают в соцсетях очевидцы, авария произошла в районе ДСК. Обе машины получили кузовные повреждения. От удара Volkswagen оказался в кустах.
О причинах ДТП и числе пострадавших пока неизвестно. Информации от ГИБДД еще не поступало.
«Там же просто нужно ехать прямо», «Ну согласитесь, попой въехать в кусты – так красиво, захочешь – не сможешь», «Проскочилы... Как всегда», – отмечают интернет-пользователи, комментируя происшествие.
Новости регионов
07 Августа, 2017
|+18
|$61
|€72
Всероссийский форум «Территория бизнеса – территория жизни» и Национальная премия «Бизнес-Успех» по Северо-Западному региону провела «ОПОРА РОССИИ» при поддержке правительства Новгородской области в Великом Новгороде.
Количество активных абонентов мобильной связи «Ростелекома» в июле 2017 года превысило 500 тыс.
Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» напоминает, что пренебрежительное отношение к правилам безопасности в охранных зонах ЛЭП опасно для жизни и здоровья!
На станции Брянск-Льговский началась активная фаза строительства нового пешеходного моста, который возводят, чтобы обеспечить комфортный и безопасный переход пассажиров и жителей Брянска через железную дорогу.
Торжественное открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.