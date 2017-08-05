На Речной в Брянске «Логан» отправил «Фольксваген» в кусты

6 августа на улице Речной в Брянске столкнулись Renault Logan и Volkswagen.

Как сообщают в соцсетях очевидцы, авария произошла в районе ДСК. Обе машины получили кузовные повреждения. От удара Volkswagen оказался в кустах.

О причинах ДТП и числе пострадавших пока неизвестно. Информации от ГИБДД еще не поступало.

«Там же просто нужно ехать прямо», «Ну согласитесь, попой въехать в кусты – так красиво, захочешь – не сможешь», «Проскочилы... Как всегда», – отмечают интернет-пользователи, комментируя происшествие.





